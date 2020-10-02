Петрозаводск, , 12:17 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 72 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, в том числе шесть детей. Это на девять случаев больше, чем сутками ранее, сообщил 2 октября глава региона Артур Парфенчиков.

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В числе новых подтвержденных случаев 40 выявлены в Петрозаводске, один в Сегеже, семь в Кондопоге, 14 — в Прионежском районе. Также по одному случаю было выявлено в поселке Лоухи, в Кеми, в Питкяранте, два — в Пряжинском районе, три — в Беломорском районе и два — в Лахденпохском районе.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 4132 инфицированных человека, из них заболевших — 638 человек, в том числе 29 — за последние за сутки. 3420 человек выписаны, из которых 43 за сутки.

«В стационарах находятся 166 человек, это плюс шесть за сутки. Из них в состоянии средней тяжести —163, тяжелых — два, на аппарате ИВЛ — один», — уточнил Парфенчиков.

В Карелии 37 человек умерли с начала пандемии. «Смертность от коронавируса в Карелии составляет шесть случаев на 100 тысяч населения, что гораздо ниже среднероссийского показателя — 14,2 случая на 100 тысяч населения», — прокомментировал Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализировано 1381 человек, в том числе семь за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 78 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Проведено 179 545 исследований на коронавирус, что на 1480 больше, чем сутками ранее.

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