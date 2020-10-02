Киев, , 12:09 — REGNUM Пока еще больницы Украины способны принимать пациентов с коронавирусом, но они уже «на пределе», заявила 2 октября врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк в интервью ТСН. Врач считает, что на Украине идет достаточно предсказуемый эпидемиологический процесс и далее ситуация будет только ухудшаться.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

»К сожалению, пока что мы видим нарастание первой волны, и это связано и с тем, что мы нарушаем карантинные мероприятия… и с тем, что это достаточно естественный процесс, то есть мы просто видим развитие и распространение вируса в популяции», — отметила специалист.

По ее словам, украинские больницы не готовы к такому ходу событий — «у нас отсутствует инфекционный контроль в лечебных учреждениях, или он присутствует на очень низком уровне».

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на УкраинеCOVID-19 подтвердили у 4 тыс. 633 человек, что является новым антирекордом страны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жесткие карантинные меры весной «полностью сбили» первую волну коронавируса.

Ранее он заявлял, что Украина хорошо подготовлена к возможной «второй волне» коронавируса, однако медицинская система не выдержит, если эта волна будет «очень мощной».