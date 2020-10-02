Челябинск, , 12:02 — REGNUM Спикер Заксобрания Челябинской области предыдущих трёх созывов Владимир Мякуш назначен руководителем фракции «Единой России» парламента. Решение было принято на собрании фракции, пишут СМИ.

Его заместителем стал экс-мэр Южноуральска Александр Лазарев. Также были решены другие организационные вопросы. А на 8 октября намечено заседание всего Заксобрания. На нём предстоит избрать нового спикера. Возможно, этот пост сохранит Мякуш.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы прошли 13 сентября. «Единая Россия» имеет 43 мандата из 60.