Копенгаген, , 12:02 — REGNUM После того, как в ряде крупных норковых ферм в Дании у животных была выявлена коронавирусная инфекция, было принято решение избавится от зверей. Сейчас владельцы частных ферм заявляют, что им придется умертвить до одного миллиона животных. Об этом 2 октября сообщила газета Dagens Nyheter.

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Как известно, Дания является традиционной страной-продуцентом пушнины. В последнее время в 40 фермерских хозяйствах по разведению норок была обнаружена коронавирусная инфекция. Было принято решение, что все животные будут усыплены углекислым газом, а тушки перед уничтожением продезинфицируют.

В качестве меры предосторожности будут убиты все норки в радиусе восьми километров от места обнаружения зараженных животных. При разведении для производства пушнины норки, как правило, содержатся в вольерах на близком друг к другу расстоянии, что, как считается, является причиной того, что коронавирусная инфекция быстро распространяется по территории фермы.