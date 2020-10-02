Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Полиция Петербурге в ходе масштабного профилактического рейда на улице Рубинштейна обнаружила несколько незаконных мини-отелей, десятки квартир, сдаваемых в наём на сомнительных основаниях, а также выявила иностранных граждан, нелегально находящихся на территории города и страны. Об этом 2 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В четверг, 1 октября, в рейд на самую известную «барную» улицу Петербурга вышли участковые уполномоченные полиции. Они проверяли жилой сектор, бизнес-центры, магазины и торговые точки. Одновременно полицейские проверяли уровень инженерной укрепленности технических помещений, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц на крыши. Напомним, недавно случай такого проникновения привёл к гибели двух молодых людей.

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«В ходе мероприятий проверено 33 жилых дома. В одном из домов был выявлен мини-отель, законность которого вызвала у полицейских сомнения. Также были установлены 45 квартир, сдаваемых в поднаем. Законность арендных отношений в настоящее время проверяется. При этом сразу полицейские выявили 4 квартиры, незаконно сдаваемые иностранным гражданам. 12 иностранных граждан, как выяснилось, находятся на территории Российской Федерации нелегально», — отчитались в Главке МВД по итогам рейда.

Также было выявлено 14 технических помещений, через которые есть возможность несанкционированного проникновения в чердачные и подвальные помещения. В соответствующие организации направлены информационные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября на улице Рубинштейна по выходным и праздничным дням будет организована пешеходная зона. В связи с этим полиция ожидает роста посещаемости этого района горожанами и гостями Северной столицы. Практика профилактических рейдов будет продолжена.

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