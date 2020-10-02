Самара, , 11:58 — REGNUM Пять пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 35-летний и 57-летний мужчины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 61-летняя, 83-летняя и 74-летнияя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались 199 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,66 (в России 1,76), а показатель смертности на 100 тысяч населения в области составил 6,23 (в России 14,44).

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 112 человек инфицированных коронавирусом. Всего по области было выявлено 11 996 фактов заражения этой инфекцией. Справились с ней 9340 человек. На учете у врачей стоят 295 человек.

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