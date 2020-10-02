Нур-Султан, , 11:56 — REGNUM Предельный уровень тарифа на теплоэнергию в 2021 году в Нур-Султане составит 878,84 тенге ($2,04) за одну гигакалорию. Об этом заявила заместитель генерального директора «АстанаЭнергоСбыт» Жанна Гислер на публичных слушаниях.

Новый тариф превышает текущий уровень на 30%. Гислер сказала, что компания несет большие убытки из-за низких тарифов на тепло. С января 2016 года по август 2020 года размер убытка составил 806 млн тенге ($1,87 млн).

В 2022 году тариф планируется увеличить еще на 5%. Гислер добавила, что повышение тарифов позволит увеличить размер заработной платы работникам предприятия на 72%. Проект с предложением увеличить тариф на тепло планируется рассмотреть в течение месяца.

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