Кызыл, , 11:53 — REGNUM За весь период эпидемии коронавируса в Туве подтверждено 7868 случаев заражения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у ещё 33 человек.

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Носители выявлены на территории восьми районов, а также в столице региона Кызыле. 51 пациент с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии в стационарах города. Пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписан с выздоровлением 31 пациент, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 26. За весь период выздоровело 7152 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в штабе.

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