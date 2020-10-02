Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции не позволяет перейти к снятию тех или иных ограничительных мер. На это в ходе заседания регионального операштаба 2 октября указал донской губернатор Василий Голубев.

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«Ни о каком послаблении не может быть и речи. Этот вопрос мы не имеем права даже рассматривать», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется продлить школьные каникулы и перевести на удалённый режим работников в возрасте старше 65 лет. Кроме того, в Ростове-на-Дону в ближайшее время будет открыт ещё один стационар для пациентов с COVID-19.