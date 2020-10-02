Москва, , 11:48 — REGNUM Жители России должны соблюдать масочно-перчаточный режим. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных [заразившихся] коронавирусной инфекцией, рост серьезный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов», — сказала Голикова.

Она также напомнила о наступлении осенне-зимнего сезона, который знаменует собой появление в популяции различного рода ОРВИ, гриппа и пневмоний.

Вице-премьер подчеркнула, что «либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляцию»,

По словам Голиковой, первыми увеличению выявленных случаев коронавируса подвергаются крупные города, и на сегодняшний день 60% приходится на Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 1 на 2 октября зафиксировано 9 412 выявленных случаев коронавируса.