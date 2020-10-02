Москва, 2 октября 2020, 11:48 — REGNUM Жители России должны соблюдать масочно-перчаточный режим. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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«Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных [заразившихся] коронавирусной инфекцией, рост серьезный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов», — сказала Голикова.
Она также напомнила о наступлении осенне-зимнего сезона, который знаменует собой появление в популяции различного рода ОРВИ, гриппа и пневмоний.
Вице-премьер подчеркнула, что «либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляцию»,
По словам Голиковой, первыми увеличению выявленных случаев коронавируса подвергаются крупные города, и на сегодняшний день 60% приходится на Москву.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 1 на 2 октября зафиксировано 9 412 выявленных случаев коронавируса.