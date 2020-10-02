Москва, , 11:48 — REGNUM Власти Египта пытаются спасти туристический сезон в зимний период. Принят новый пакет льготных мер по поддержке туротрасли, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, туристам, прибывающим в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, до 30 апреля 2021 года продлевают бесплатные визы (ранее было до 31 октября 2020 года).

Кроме того, до 31 декабря продлевается программа поддержки авиаперевозок. Для авиаперевозчиков вводятся льготы — предоставляются скидки за операции «взлет/посадка» (50% от тарифа) в аэропортах Египта и наземное обслуживание (20% от тарифа).

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, въезжающие в Египет, должны иметь справку с результатами отрицательного ПЦР-анализа.

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