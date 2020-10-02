Оренбург, , 11:47 — REGNUM В Оренбурге на 70-м году ушел из жизни Заслуженный работник культуры России Валерий Краснов. Об этом сообщает администрация города.

«Мэрия выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валерия Евгеньевича Краснова. Светлая память об этом энергичном, творческом, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории города Оренбурга», — отметили в администрации.

Трудовую деятельность Валерий Краснов начал в 1971 году в Медногорской детской музыкальной школе преподавателем по классу баяна. С 1980 года продолжил работу в школе в должности директора. Был депутатом, председателем депутатской комиссии по вопросам культуры, образования, делам молодежи Медногорского городского Совета, членом конгресса Российской интеллигенции.

В феврале 2002 года Валерий Краснов возглавил Детскую музыкальную школу № 1 им. П.И. Чайковского в Оренбурге. С декабря 2002 года по 2013 год являлся начальником управления по культуре и искусству администрации Оренбурга. Трудовой стаж в сфере культуры составляет больше 40 лет.