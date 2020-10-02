Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области осложняется ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим будет развёрнут дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил донской губернатор 2 октября.

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"Мы вынуждены дополнительно открывать госпиталя. С 8 октября откроем ещё один резервный госпиталь на 400 коек. Это на какое-то время может решить задачу. Но тенденция нехорошая», — сказал глава региона Василий Голубев в ходе заседания регионального операштаба.

Стационар будет развёрнут на базе областной клинической больницы № 1.