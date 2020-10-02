Магнитогорск, Челябинская область, , 11:43 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области вынесен приговор четверым наркоторговацм. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Под судом оказались семейная пара из Копейска и двое местных жителей. Орджоникидзевский районный суд установил, что в апреле-сентябре 2018 года они осуществляли «закладки» наркосредств, в основном на территории Троицка. При этом они делали это не в тех муниципалитетах, в которых проживали.

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли эту деятельность и изъяли у них более 310 граммов синтетических наркотиков. Также выяснилось, что подсудимые были благополучными в социальном плане людьми. У них имелась постоянная работа, дети, при этом не было наркозависимости. Тем не менее суд назначил им суровые сроки наказания — от 10 лет 6 месяцев до 13 лет. Женщины будут отбывать его на общем режиме, а мужчины — на строгом.