Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM В Ростовской области коечный фонд, развёрнутый для пациентов с COVID-19, заполнен почти на 90%. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 2 октября сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

«Мы подготовили в своё время 2 тыс. 664 койки. Развёрнуто 1 тыс. 774 койки для больных COVID-19. На сегодняшний день заполняемость [развёрнутых] коек составляет почти 90%. Общая загрузка стационаров превысила 60%», — отметил глава региона.

Согласно данным на 2 октября, в настоящее время лечение в стационарах получает 1 тыс. 581 пациент. 101 человек находится в тяжёлом состоянии. Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 11 тыс. 237 жителей Ростовской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области резко увеличилась загрузка коронавирусных стационаров