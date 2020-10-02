Омск, , 11:40 — REGNUM По состоянию на 1 октября в Омской области продолжает оставаться закрытой на карантин по коронавирусу одна школа — Юрьевская в Кормиловском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в региональном министерстве образования.

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По данным министерства, в регионе «произошло значительное снижение закрытых отдельных классов в образовательных организациях на карантин по ОРВИ». Теперь таких школ девять, а ещё 28 сентября их было 28.

Очно работают более 700 школ, которые посещают свыше 200 тысяч обучающихся.

В Омской области ни одно дошкольное учреждение не закрыто полностью на карантин. Отдельные классы на карантин по коронавирусу закрыты в 11 школах. При этом эти образовательные организации работают в очном формате.

Две из 11 школ, в которых на карантин закрыты отдельные классы, находятся в Большереченском и Горьковском районах. Остальные школы расположены в Омске.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 сентября в Омской области на карантин по коронавирусу была закрыта Березовская основная школа Марьяновского района. В настоящее время она уже открыта.

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