Салехард, , 11:40 — REGNUM В городах Ямала запланировано кратное увеличение количества камер видеонаблюдения. В некоторых муниципалитетах в два, три, четыре раза, сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«Цель — максимально покрыть общественные места, дома, подъезды, перекрёстки. Надеюсь, это принесёт практическую пользу и станет весомой помощью от региональной власти для наших коллег в правоохранительных органах», — заявил губернатор ЯНАО.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что на криминальный фон влияет оснащённость видеокамерами, которые позволяют проводить идентификацию людей.

«За этим — будущее», — подытожил Дмитрий Медведев.