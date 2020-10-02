Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Супруга президента США Мелания Трамп, у которой ранее была выявлена коронавирусная инфекция, сообщила, что чувствует себя хорошо. Об этом она написала в соцсети Twitter.

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Первая леди США добавила, что, как и многие жители США в этом году, она и глава Белого дома Дональд Трамп проведут «карантин дома после положительных тестов на коронавирус».

«Мы чувствуем себя хорошо, — подчеркнула она. — Пожалуйста, обезопасьте себя, мы пройдем через это вместе».

Мелания Трамп также добавила, что отложила все предстоящие встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 октября, глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Также коронавирус был выявлен у его супруги Мелании Трамп. Американский лидер подчеркнул, что немедленно уходит на карантин.

Предположительно, Трамп мог заразиться коронавирусом от своей помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его в поездках по стране.