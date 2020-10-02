Москва, , 11:35 — REGNUM Капитан судна Rhosus, доставившее в 2013 году в морской порт Бейрута аммиачную селитру, Борис Прокошев намерен оспорить обвинения со стороны властей Ливана.

«Нашей вины нет, я не согласен с этими обвинениями, они голословные, если будет официальное обвинение, я отвечу на него», — сказал он ТАСС.

По его словам, он пока не получал официальных уведомлений о предъявлении ему обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута взорвались 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в портовом складу с 2014 года. Инцидент стал причиной гибели 190 человек.

Ранее власти Ливана запросили у Интерпола ордер на арест двух российских граждан. Речь идет о владельце и капитане судна Rhosus.

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