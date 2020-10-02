Черкесск, , 11:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с ростом заболеваемости COVID-19 потребовалось вновь открытие госпиталей, которые были в резерве. Так, три медучреждения уже принимают заразившихся коронавирусом, еще одно — готовится к открытию, два — остаются в резерве. Об этом в ходе заседания парламента региона доложил депутатам вице-премьер Руслан Тамбиев.

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По его словам практически на полную мощность работает городская больница, открыты госпиталь на базе тубдиспансера на 100 койко-мест и госпиталь на 170 мест в городе Усть-Джегуте.

«В настоящее время идет подготовка к вводу дополнительного инфекционного госпиталя на базе Хабезской ЦРБ на 150 коек. В резерве и полной готовности к работе находится госпиталь, развернутый на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы на 80 коек, плюс стоит в резерве госпиталь в северной части Черкесска на базе новой поликлиники», — сообщил Тамбиев.

Напомним, в последний месяц в Карачаево-Черкесии пошла вверх кривая численности заразившихся коронавирусом. Ежедневный прирост числа новых выявленных больных составляет около 70 человек. Общее число носителей коронавируса за все время составило 7194 человека.