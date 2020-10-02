Пенза, , 11:46 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 2 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 078 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 98 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 97 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента наблюдения выздоровели 9038 пациентов, за сутки — 76 человек. 136 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, очередными жертвами коронавируса за последние сутки стали два пензенца. Всего по состоянию на 2 октября от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 136 жителей Пензенской области.

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