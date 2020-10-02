Москва, , 11:31 — REGNUM В оперативном штабе Москвы напомнили об административной ответственности, предусмотренной за несоблюдение указов мэра столицы. Информация об этом опубликована 2 октября в телеграм-канале штаба.

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Так, за несоблюдение требований по численности работников, которые переведены на дистанционный режим, по ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф для должностных лиц и ИП до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Если в результате этих действий кто-то из сотрудников пострадает, либо нарушение будет выявлено повторно, ответственность возрастает: для должностных лиц до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до трёх лет; для ИП и юрлиц до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушения выявят во время проверки Роспотребнадзора, по ст. 6.3 КоАП РФ налагается штраф до 150 тыс. рублей для должностных лиц и ИП, до 500 тыс. для юрлиц. Также деятельность организаций могут приостановить на срок до 90 суток.