Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области перевести на удалённую работу могут работников в возрасте старше 65 лет. Кроме того, в ходе заседания регионального оперштаба 2 октября предложено перевести на дистанционное обучение треть школ, передаёт ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

«Я считаю, что в городах и отдельных муниципальных образованиях нам, наверное, надо принимать какие-то решения [по введению новых ограничений]. [Работников в возрасте] 65+ [перевести] на удалёнку — [решение] принимать надо однозначно. Дистанционное [обучение] — [перевести] 30% [школ] для начала достаточно», — сказал заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

Так, например, в Азове руководителям хозяйствующих субъектов уже рекомендовано на удалённый режим работы сотрудников в возрасте старше 65 лет и развести потоки подчинённых.