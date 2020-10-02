Салехард, , 11:27 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлён до 1 ноября 2020 года включительно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на постановление, подписанное главой региона Дмитрием Артюховым.

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Сохраняется масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.

Остаётся в силе сдача анализа на COVID-19 после более чем десятидневного выезда за пределы региона. Не проживающим на Ямале гражданам при въезде необходим отрицательный тест, сделанный не ранее, чем за пять дней до въезда. Если срок пребывания на Ямале больше пяти дней, то необходимо сдать повторный тест.