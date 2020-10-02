Махачкала, , 11:36 — REGNUM Почти 13,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в Дагестане, по данным на 11:00 2 октября, сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике инфекцию выявили у 85 человек — это один из самых высоких суточных приростов в регионе за последние два месяца.

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С начала пандемии в Дагестане переболели свыше 11,7 тыс. человек с COVID-19, или более 86% инфицированных. За прошедшие сутки в республике в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 87 человек.

Накануне в Дагестане скончались девять пациентов с коронавирусом — такой ежедневный показатель в республике фиксируется в течение четырех из последних восьми дней. Общее число жертв COVID-19 в регионе к настоящему времени достигло 638.