Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 2 октября инфицированы коронавирусом 8650 человек. За истекшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 27 жителей региона. Накануне носителями коронавирусной инфекции стали 26 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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С начала наблюдения выздоровели 7298 пациентов, за сутки — 22 человека. 97 жителей Чувашии скончались от последствий заражения коронавирусом. За последние 24 часа врачам не удалось спасти еще четырех пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в столице Чувашии 1 октября открыли стелу «Памяти медицинским работникам». Стелу посвятили медицинским работникам, отдавшим жизни в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, тем, кто разрабатывал вакцины от COVID-19, кто продолжает бороться за жизни пациентов в «красной зоне», рискуя своим здоровьем.

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