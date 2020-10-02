Москва, , 11:20 — REGNUM Рыба — это полезный, но портящийся продукт. Не правильное хранение рыбы может привести к отравлению, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественной рыбы.

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Главный совет — приобретать рыбу следует только в магазинах, оборудованных холодильниками и морозильными камерами. Свежая мороженая рыба должна без снеговой шубы, не слипшееся между собой.

Для всех видов рыбы (живой, охлаждённой, мороженой, копчёной) должны соблюдаться свои условия хранения. Пятна, повреждения и неприятный запах — признаки не свежей рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России увеличилось потребление гражданами рыбы и рыбных продуктов.

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