Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области школьные каникулы могут быть продлены на неделю. С таким предложение в ходе заседания регионального оперштаба сегодня, 2 октября, выступил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

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По словам спикера, необходимости досрочно начать школьные каникулы необходимости в настоящее время нет. Однако курирующим ведомствам стоит проанализировать ситуацию и принять соответствующее решение. Муниципальным образованиям рекомендовано организовывать каникулы в единый период для всех школ в течение двух недель.

При этом оздоровительные лагеря и пришкольные площадки работать в это время не должны. Цель каникул — разобщить детей, отмечают власти.

ИА REGNUM напоминает, что ранее продлевать школьные каникулы на Дону не планировалось. При этом образовательные организации сами определяют дату начала отдыха детей.

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