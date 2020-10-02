Красноярск, , 11:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался один пациент с коронавирусом, за весь период — 555. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в краевом оперштабе.

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По состоянию на 2 октября в регионе выявлено 20 232 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 115 случаев заражения.

Выздоровели ещё 79 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 15 475.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 октября в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом.

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