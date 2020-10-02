Саратов, , 11:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Саратовской области непосредственно от коронавируса скончались два пациента. Об этом 2 октября сообщает облминздрав.

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Первый погибший — 56-летний мужчина. Пациент провел в стационаре 12 суток и 8 суток был подключен к аппарату ИВЛ. Больной также страдал сердечно-сосудистой патологией, ожирением и патологией желудочно-кишечного тракта.

Второй — 69-летний пациент. Мужчина в ковидном госпитале проходил лечение на протяжении 12 суток, из них пять — на ИВЛ. В анамнезе больного указан онкологический процесс в левом лёгком и сердечно-сосудистая патология.

Таким образом, с начала пандемии в Саратовской области скончались от коронавируса 107 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 2 октября коронавирус подтвержден у 15 742 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 129 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 10 630 человек, за сутки — 229 пациентов.

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