Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Петербург по итогам первого дня октября снова вышел на непочётное первое место среди регионов РФ по суточной смертности от COVID-19, которое он занимал несколько месяцев подряд.

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По данным оперативного штаба от 2 октября, за минувшие сутки в городе зафиксировали 32 летальных исхода COVID-19. На втором месте оказалась Москва с 28 смертями.

Всего в Северной столице ко 2 октября официально подтвердили гибель 3004 человек от этой болезни. Впрочем, власти не раз признавали, что реальная цифра смертей, так или иначе связанных с COVID-19 и сопутствующей пневмонией, намного больше.

Добавим, в России за сутки подтвердили смерть 186 человек от этой болезни. Всего в стране скончалось 21 077 человек. За сутки в стране коронавирус нашли у 9412 граждан в 85 регионах. Общее число зараженных нарастающим итогом достигло 1 194 643 человек.

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