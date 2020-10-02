Псков, , 11:24 — REGNUM В Псковской области 2 октября открыли главный корпус новой областной инфекционной больницы, которая была возведена военными строителями в кратчайшие сроки по указанию президента России Владимира Путина. Торжественную церемонию открытия главного отделения больницы в Пскове провел губернатор региона Михаил Ведерников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По сути это многофункциональный лечебно-диагностический медицинский комплекс с самым современным медицинским оборудованием», — сообщил Ведерников.

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Губернатор напомнил, что до недавнего времени инфекционная служба области представляла собой всего 170 коек, 88 из которых располагались в здании Псковской городской больницы, которая с 1963 года не видела капитального ремонта.

«Состояние больницы внутри часто справедливо подвергалось критики со стороны жителей региона. Остальные койки располагались в районных медицинских учреждениях. Нужно понимать, это не полноценные больничные койки, а просто кровати, которые зачастую обслуживали врачи на 0,25 ставки», — отметил глава региона.

Новая больница, по словам Михаила Ведерникова, будет образцово-показательной. На сегодняшний день в ней уже собран штат сотрудников, в том числе тех, кто получил «бесценный опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией».

«Я рассчитываю, что под заданные стандарты мы подтянем все остальные медицинские учреждения», — подытожил он.

Добавим, что второй корпус областной инфекционной больницы — в Великих Луках — в ближайшее время также получил лицензию и начнет полноценную работу.

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