Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано десять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четыре женщины в возрасте от 57 до 88 лет и шестеро мужчин — от 52 до 83 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний, в том числе заболеваниями сердечно-сосудистой ситсемы.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 514 умерших от COVID-19.

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