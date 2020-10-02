Курган, , 11:11 — REGNUM В Кургане отметили 80-летие внучки академика Николая Гамалеи в честь которого назван Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии. Галина Гилевич 50 лет посвятила медицине, сдержав обещание, данное деду, сообщает региональный оперативный штаб.

Галина Гилевич Оперативный штаб Курганской области

Галина Гилевич попала в Курганскую область вместе с матерью во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Её отец, экономист по профессии, остался в Москве.

Знаменитого дедушку Галина Гилевич увидела впервые уже после войны. Проживал великий иммунолог в доме учёных. Дедушка напоил маленькую Галю компотом из урюка и сразу же взял с неё обещание пойти по его стопам.

После окончания медицинского вуза Галина Гилевич волею судьбы вновь оказалась в Кургане уже вместе с мужем и сыном. Курганский аллерголог Гилевич неоднократно выступала с докладами на всесоюзных конференциях, в том числе на международной. Её статья о лечении холодовой крапивницы заинтересовала научное медицинское международное сообщество.

Трудовую деятельность Галина Гилевич завершила лишь в 76 лет. Сейчас она находится на заслуженной пенсии.