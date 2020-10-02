Махачкала, , 11:23 — REGNUM Специалист-эксперт отделения Пенсионного фонда (ПФ) России в Кировском районе Махачкалы предстанет перед судом за пособничество в хищении средств ПФ. Он обвиняется в совершении более 30 преступлений, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По версии обвинения, в 2016 году фигурант внес в акты достоверности справок о заработной плате 18 человек, обратившихся в отделение ПФ для назначения пенсий, ложные сведения об их зарплатах и местах работы. Затем он представлял пенсионные дела этих лиц с подложными актами и справками в отдел, который производит перерасчет с увеличением размера пенсий. В результате этого ПФ был причинен ущерб в размере более 2,6 млн рублей.

Специалист-эксперт обвиняется в совершении 36 преступлений, связанных с пособничеством в мошенничестве при получении выплат и служебным подлогом. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Махачкалы. Кроме того, прокуратура направила исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

Уголовные дела в отношении соучастников преступлений выделены в отдельные производства.