Киев, , 11:11 — REGNUM Украине может не хватить медиков для борьбы с пандемией коронавируса. Такую возможность допустил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он заявил 2 октября во время брифинга.

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Чиновник отметил, что на Украине стремительно растёт как число заражённых коронавирусом, так и количество госпитализированных.

«У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников, которые оказывают помощь и спасают», — подчеркнул Степанов.

Он также в очередной раз призвал жителей Украины соблюдать противоэпидемические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом — более 4,54 тыс.

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