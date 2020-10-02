Киев, 2 октября 2020, 11:11 — REGNUM Украине может не хватить медиков для борьбы с пандемией коронавируса. Такую возможность допустил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он заявил 2 октября во время брифинга.
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Чиновник отметил, что на Украине стремительно растёт как число заражённых коронавирусом, так и количество госпитализированных.
Он также в очередной раз призвал жителей Украины соблюдать противоэпидемические меры.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом — более 4,54 тыс.
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