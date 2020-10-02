Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 302 новых носителя коронавируса. Об этом информирует оперативный штаб в пятницу, 2 октября.

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Таких высоких суточных показателей в Северной столице не было с 10 июня — еще перед статистическим снижением, подводящим к Параду Победы и голосованию по Конституции. Кроме того, сегодняшний показатель фиксирует на 17 случаев заражения больше, чем днем ранее.

С марта ко 2 октября в Петербурге коронавирус нашли у 43 608 человек. Количество тестирований продолжают наращивать — за сутки проверили 30 687 человек, под медицинским наблюдением находятся 2683 жителя, из них 35 человек — в обсерваторе, 2130 — на самоизоляции.

Выздоровели за всё время пандемии 29 368 петербуржцев, включая 151 человека за последние сутки. Это на восемь человек больше, чем днем ранее.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 9412 граждан в 85 регионах. Общее число зараженных нарастающим итогом достигло 1 194 643 человек.

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