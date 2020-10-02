Москва, , 11:02 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать в России государственную службу бесплатной диагностики на коронавирус и другие опасные инфекционные заболевания, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"Деньги на платный тест есть не у всех — в столице эта услуга стоит в среднем 2−3 тыс. рублей на одного члена семьи. А если это многодетная семья с бабушками и дедушками? В этих условиях мы считаем необходимым создать бесплатную государственную службу по диагностике коронавируса и других опасных инфекционных заболеваний. У нас давно действуют специализированные бригады реаниматологов, теперь пришло время создать аналогичные бригады инфекционистов», — заявил Миронов.

Он отметил, что в России уже появились современные тест-системы, которые позволяют на дому сделать необходимый анализ в течение нескольких минут.

«Эти разработки российских ученых нужно как можно скорее поставить на службу людям. Государство не должно экономить на гражданах, здоровье и благополучие которых объявлено главным приоритетом», — подчеркнул парламентарий.