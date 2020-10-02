Москва, , 11:01 — REGNUM Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом всего за месяц до президентских выборов. Ключевой вопрос — соблюдали ли Трамп и Байден дистанцию во время, до и после дебатов? Оба кандидата в президенты США находятся в зоне высокого риска, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Волатильность рынков в ближайший месяц, вероятно, будет зашкаливать. Что будет с финансовыми рынками и с миром, если Трамп выйдет из президентской гонки по причине заболевания коронавирусом?

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп может побить рекорд Рональда Рейгана по возрасту нахождения у власти, если будет избран на второй срок. В таком случае на момент окончания полномочий в январе 2025 года Трампу будет 78 лет, в то время как Рейган правил до 77 лет.

Если президентом будет избран демократ Джо Байден, то он уже с первого дня президентства станет самым пожилым американским лидером в истории — на момент инаугурации ему будет 78 лет. При этом ни Трамп, ни Байден не готовы признать свое поражение на выборах, но готовы вывести своих сторонников на улицы.

Считается, что рынок всегда прав, в котировки заложены будущие события, о которых большинство пока не имеет представления. Если посмотреть на динамику российского рубля, то президентом станет Байден.

Ясно, что в этом случае давление на Россию усилится. И важный момент по рынку нефти. Победа Байдена будет означать смягчение или даже снятие санкций с Ирана, что приведет к появлению персидской нефти на рынке и соответственно новому обвалу цен.

Выход Ирана на нефтяной рынок котировки черного золота естественно начнут отыгрывать с опережением. На нефтяном рынке «быки» выступают за Трампа, за Байдена — «медведи», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

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