Москва, , 11:00 — REGNUM Кастовое общество породило кастовое распределение жизненного обеспечения старшего поколения в России, которое достигло цинизма и абсурда, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 2 октября, комментируя дискуссию о накопительной части пенсии. «Пенсии в России — это, по сути, всего лишь пособия для физического выживания», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, только представители элиты и их ближайшая обслуга обеспечили себе выплаты, на которые можно нормально жить.

«Откровенная несправедливость в пенсионном вопросе на этом не заканчивается. Мало того, что верхушка установила лишь себе достойную оплату собственной старости, она и дальше внедряет тотальную несправедливость. Для граждан не из высшей касты создали ещё одну яму дискриминации и произвола — уравниловку. Всем, у кого пенсия получилась маленькая, поголовно устанавливают доплату. Много трудился и много отчислял в пенсионный фонд — получай в итоге вровень со всеми. Те же самые деньги государство платит каждому — у кого меньший трудовой стаж, кто выполнял менее квалифицированную и менее ответственную работу или не платил пенсионные отчисления», — пояснил Федоров.

«Ноль справедливости. И какой позорный пример для молодежи: не важно, как и сколько работаешь, пенсия все равно будет одинаковой. А мудреные расчеты государственной поддержки в старости — фикция, — добавил эксперт. — Более того, гражданам с условно нормальной пенсией за многие виды социальной помощи приходится платить. Например, за социального работника. Думаете, он бесплатно прикрепляется? Вовсе нет. На него придется тратить свой личный бюджет, если совокупный доход больше полутора прожиточных минимумов пенсионера в регионе. Для понимания: прожиточный минимум в России — это в прямом смысле рубеж физиологического выживания».

А вот пенсионерам с маленькой пенсией соцработник бесплатно полагается, обращает внимание Федоров: «Бытовую технику и компьютер могут за счёт бюджета купить, а также иную помощь предоставить. В итоге платят без учёта трудового вклада. И какой тогда смысл в размере пенсионных отчислений? Понятно, что пенсия ниже уровня нищеты быть не может, но тогда хотя бы от этой отметки она должна возрастать по реальным заслугам. Здесь есть над чем задуматься политикам и законодателям».