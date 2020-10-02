Грозный, , 10:59 — REGNUM В Чечне оказывается систематическая помощь нуждающимся в приобретении собственного жилья или улучшении жилищных условий. Не прекращалась она и в период пандемии коронавируса. За время самоизоляции были переданы ключи от новых квартир 88 малоимущим и нуждающимся семьям, пишет ИА «Чечня Сегодня».

Денежные средства на покупку жилья для них выделил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Больше всего квартир было куплено в городе Аргуне — 48. В Серноводском районе получили жилье 20 семей, в Грозном — 15 в Курчалоевском районе — пять. Их получателями стали малоимущие семьи и родственники ветеранов.

Материальные средства были также направлены на поддержку семей в период пандемии. Всего было выделено около 750 млн рублей наличными. Их получили около 53 тыс. семей. Помимо этого, по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова 213 семей получили по 50 тыс. рублей на помощь женихам в выкупе невесты.

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