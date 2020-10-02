Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Ленинградской области продолжился суточный рост выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — за последние сутки она подтверждена у 77 человек против 75 сутками ранее. Об этом 2 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Рост числа новых случаев заражения особенно ускорился с 17 сентября.

С учетом новых данных за время с начала пандемии в Ленобласти выявлено 8326 инфицированных. На сегодняшний день из них 5604 человек уже выздоровели, в том числе 27 — за последние сутки. 98 человек умерли от COVID-19, еще 3164 продолжают лечение.

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По данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За предыдущие сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Гатчина (6), Волосово, Кудрово, Мурино, Сертолово, Бугры, Никольское (3).

По два случая было выявлено в городах Волхов, Всеволожск, Кириши, Лодейное Поле, Сланцы, Тосно, а также в деревне Новое Девяткино и поселках Старая, Ушаки. Еще в 31 населенном пункте было выявлено по одному новому зараженному.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Ленобласти, находящихся в «красной» (Всеволожский, Выборгский и Гатчинский) и «жёлтой» (Приозерский и Сланцевский) зонах по заболеваемости COVID-19, возвращается контроль соблюдения масочного режима в общественных местах.

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