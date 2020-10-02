Воронеж, , 10:55 — REGNUM 173 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, об этом сообщил 2 октября федеральный оперативный штаб. За предыдущие сутки сообщалось о 171 новом пациенте.

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141 пациент за минувшие сутки выписан с выздоровлением после коронавируса, два человека скончались.

Всего в Воронежской области на 2 октября, по данным сайта стопкоронавирус. рф, подтверждено 18 350 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 16 551 человек, скончались 186. По данным регионального оперштаба на 30 сентября, скончались 208 человек с коронавирусом.