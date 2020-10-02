Москва, , 10:55 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 9412 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 194 643.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 186 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 21 077.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 970 296 человек вылечились от нового заболевания, 6054 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 8945 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.