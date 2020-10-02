Кострома, 2 октября 2020, 10:52 — REGNUM Костромич с детьми и пожилыми родителями вынужден жить в доме, построенном из ядовитых железнодорожных шпал — сообщает телеканал «МИР 24». Коттедж в областном центре Игорь Крупченко приобрёл несколько лет назад.
После того, как у родственников костромича начались проблемы со здоровьем, мужчина решил разобраться в происходящем и заказал экспертизу воздуха в доме. Исследование показало, что концентрация вредных веществ в жилище превышена в несколько раз. Коттедж был построен с серьёзными нарушениями — материалы для него застройщик нашёл на ближайшей железнодорожной станции.
Шпалы, из которых построен дом, пропитаны ядовитым — креозотом. Креозот успешно используется для обработки дерева, но негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему человека, при длительном контакте может вызвать астму и кожный рак.
На протяжении пяти лет Крупченко пытался доказать, что жить в токсичном доме опасно. Суд согласился с претензиями костромича и обязал застройщика выплатить мужчине компенсацию в 1,7 млн рублей и снести постройку. Но когда приговор вступил в силу, застройщик обанкротился.
Обманутый покупатель надеется, что огласка поможет ему привлечь к ответственности недобросовестных строителей и покинуть опасный дом.