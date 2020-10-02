Москва, , 10:51 — REGNUM Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года.

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«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Он уточнил, что пока иммунитета не будет у 70% населения страны, заболеваемость COVID-19 будет расти. Вирус никуда не делся, будет обязательно подъём, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 1 октября выявлено 1 185 231 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 20 891 человек, выздоровели — 964 242. Всего было проведено более 46,4 млн тестов.

Отметим, что за сутки 30 сентября в России выявили 8945 случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее в РФ был выявлен 8481 случай заражения — на 464 меньше.

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