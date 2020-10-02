Москва, , 10:50 — REGNUM На накопительную пенсию в обозримом будущем теперь вряд ли можно рассчитывать — её фактически украли, считает председатель движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 2 октября, комментируя возобновившуюся дискуссию о накопительной части пенсии.

«Сперва с 2014 заморозили на шесть лет, а затем решили и дальше пользоваться деньгами граждан. Правительство ожидаемо внесло законопроект о продлении «накопительного моратория» до конца 2023 года. В итоге получилось целое десятилетие, — подчеркнул Федоров. — Хочу обратить внимание, что пенсионную тему надо обсуждать комплексно, а не по отдельным фрагментам. Большинство граждан волнует размер выплат в целом и элементарная справедливость при их назначении. И это не столько экономика, сколько политика. Тонкости страхового и накопительного разделения тут вторичны, важен принципиальный подход».

Он призывает в корне пересмотреть всю систему пенсионного обеспечения, начиная с определения уровня достойной жизни. Тут одновременно встанет и зарплатный вопрос, который также требует скорейшего решения по ряду аспектов: размеры, справедливость и официальность. Пенсионная политика неотделима от политики в области оплаты труда.

«Далее нужно принять опять же политическое решение о процентном соотношении размеров пенсии и зарплаты пенсионера. Тут Россия очень отстаёт от Европы. Наши пенсии — это примерно 40% зарплаты, у них — более половины. В частности, в Италии — 65%, Австрии — 77%, Испании — 81%, Греции —96%. И это не просто цифры, а показатель отношения к старшему поколению. Выйдя на заслуженный отдых, граждане не падают в денежную пропасть. Достойный уровень пенсий помогает лучше адаптироваться к новым социальным условиям жизни и избежать многих бытовых и психологических проблем, — отметил эксперт. — Только решив принципиальные вопросы, можно заниматься пересмотром конкретных алгоритмов пенсионного обеспечения, включая страховую и накопительную части пенсии. Есть зарубежная практика, советский и современный российский опыт, экспертное и общественное мнение. Интеллектуальных ресурсов для создания эффективной и справедливой пенсионной системы достаточно. Важно только делать это открыто, при активном участии граждан».