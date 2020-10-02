Москва, , 10:49 — REGNUM Если бы омские врачи действительно хотели смерти блогера Алексея Навального, он бы умер уже в первый день. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Отметим, ранее блогер Алексей Навальный заявил, что омские медики, которые пытались спасти его жизнь, якобы были готовы ждать, пока он умрет. Блогер заявил, что главврач больницы в Омске «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей», пишет «Царьград».

"Послушай, ты: хотели бы — ты бы еще в первый день сдох!» — ответил Александр Мясников на слова Алексея Навального в своем telegram-канале.

При этом он отметил, что не будет спрашивать, есть ли у Навального совесть — поскольку очевидно, что ее нет.

В своем посте Мясников напомнил, что Навальный обвинил власти страны и медиков в своем якобы отравлении. А после этого он снова вернется в Россию и будет дышать «одним с нами воздухом».

«Да, это наверно все по закону и правильно — он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение!» — возмутился Мясников, отметив, что российский гражданин должен отвечать по закону за клевету и оскорбления.

Врач вспомнил о случае из жизни, когда ему пришлось перевязывать рану человеку, который стрелял в него.

«Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе — испытываю», — заключил Александр Мясников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.

Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили.

В Кремле заявили, что обвинения Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными, и не имеют под собой оснований.

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