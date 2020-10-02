Москва, 2 октября 2020, 10:49 — REGNUM Если бы омские врачи действительно хотели смерти блогера Алексея Навального, он бы умер уже в первый день. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Отметим, ранее блогер Алексей Навальный заявил, что омские медики, которые пытались спасти его жизнь, якобы были готовы ждать, пока он умрет. Блогер заявил, что главврач больницы в Омске «хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей», пишет «Царьград».
При этом он отметил, что не будет спрашивать, есть ли у Навального совесть — поскольку очевидно, что ее нет.
В своем посте Мясников напомнил, что Навальный обвинил власти страны и медиков в своем якобы отравлении. А после этого он снова вернется в Россию и будет дышать «одним с нами воздухом».
Врач вспомнил о случае из жизни, когда ему пришлось перевязывать рану человеку, который стрелял в него.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. После экстренного приземления в омском аэропорту блогера госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.
Через несколько дней по требованию родных его транспортировали в немецкую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что блогера отравили.
В Кремле заявили, что обвинения Алексея Навального в адрес президента РФ Владимира Путина являются оскорбительными, и не имеют под собой оснований.
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