Кострома, , 10:44 — REGNUM В Костромской области ведут подготовку дополнительных 174 койко-мест для лечения больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Для приёма пациентов готовы 104 койки в Костромском областном госпитале для ветеранов войн и Галичской окружной больнице. Кроме этого, в ближайшее время ещё 70 мест будет развёрнуто в Шарьинской окружной больнице и первой окружной больнице в Костроме.

«Мы не допустим ситуации, чтобы на территории Костромской области не осталось свободных коек для пациентов», — пообещала на встрече с журналистами 1 октября заместитель губернатора региона Ольга Еремина.

На данный момент в больницах региона лечится 181 человек. Детьми, инфицированными коронавирусом, заняты около 45% коечного фонда. В костромской окружной больнице № 2, ведущей приём взрослых пациентов загруженность составляет 98%. На прошлой неделе из резерва выведены койко-места в областном наркологическом диспансере, учреждение загружено инфицированными на 91%. Также почти все специализированные места заняты в Шарьинской окружной больнице.

По информации областной администрации, в медучреждениях региона создан четырехмесячный запас противочумных костюмов, месячный запас респираторов, лекарственных препаратов региону с учётом полной загрузки ковид-стационаров хватит на два месяца.

Читайте развитие сюжета: В Костромской области растёт число смертей от COVID-19