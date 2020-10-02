Москва, , 10:42 — REGNUM В России с 1 октября начался второй этап программы туристического кешбэка. Срок акции продлён до 10 января 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Главные нововведения второго этапа программы для получения кешбэка — продолжительность тура сокращена с четырех до двух ночей. Минимальная стоимость путевки не ограничивается (в перовом этапе было — не менее 25 тыс. руб.).

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Также увеличен размер максимального кешбэка — 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. (ранее — 15 тыс. руб.). С первого этапа осталось основное условие — оплатить тур можно только картой «Мир».

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап программы получения кэшбека за туры по России стартовал 21 августа и закончился 28 августа 2020 года.

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